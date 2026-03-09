PGL promette investimenti per un valore di 22 milioni di dollari in Counter-Strike 2 nel 2027 e 2028

HQ

Il mondo degli esports Counter-Strike 2 sembra sempre più grande. Recentemente, abbiamo riportato i cambiamenti pianificati e i miglioramenti negli investimenti da parte dell'organizzatore del torneo BLAST e ora PGL sta seguendo l'esempio con un impegno simile.

L'azienda ha rivelato che investerà fino a 22 milioni di dollari negli esport solo per le stagioni 2027 e 2028. Questo includerà l'offerta di sei eventi premier per stagione, oltre a un'esperienza di ospitalità PGL migliorata che dovrebbe migliorare il livello di ogni evento dal punto di vista di giocatori e staff.

PGL va poi oltre promettendo che dal 2027 tutti i suoi eventi si giocheranno su LAN, con tutti questi cambiamenti che entreranno in vigore poiché "questo programma non riguarda solo l'organizzazione di tornei; si tratta di costruire un futuro sostenibile sia per le squadre che per i giocatori."

Per quanto riguarda gli eventi previsti per l'organizzatore del torneo nelle stagioni 2027 e 2028, potete consultare queste informazioni qui, con Cluj-Napoca che sarà presente anche per i prossimi tre anni.