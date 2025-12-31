Phantom Blade: Zero raggiunge 1 milione di wishlist

HQ

Quando Phantom Blade: Zero ha finalmente ottenuto la data di uscita ai Game Awards, lo sviluppatore S-Game ha anche aperto delle liste dei desideri affinché le persone potessero tenere traccia del gioco e mostrare interesse. Da allora, sembra che molte persone abbiano mostrato la loro intenzione di acquistare Phantom Blade: Zero.

Come pubblicato ufficialmente gli account social Phantom Blade: Zero all'inizio della settimana, il gioco ora conta più di 1 milione di wishlist, accumulati in soli 15 giorni da quando le pagine store hanno aggiunto la funzione per la prima volta. Questo è diffuso su Steam, PlayStation Store ed Epic Games Store.

Phantom Blade: Zero sembra che sarà un gioco d'azione cinematografico quando arriverà, permettendoci di partecipare a duelli che sembrano usciti direttamente dai nostri film di samurai preferiti. Ha attirato molta attenzione fin dal suo primo trailer di presentazione e, anche se le wishlist non equivalgono a vendite, se tutto andrà bene per Phantom Blade: Zero, potrebbe presto salire le classifiche di vendita quando uscirà il 9 settembre.