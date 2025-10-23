Pikmin 4 riceve un grande aggiornamento a novembre: nuovo tipo di Pikmin, modalità foto e modalità pacifica per i nemici

HQ

Quando qualche settimana fa abbiamo visto il misterioso cortometraggio di Close to You pubblicato da Nintendo, che in seguito si è rivelato essere Pikmin, molti di noi hanno pensato che l'azienda potesse anticipare il quinto capitolo della serie, ora che Nintendo Switch 2 è così carente di importanti annunci di rilascio di giochi. Alla fine, è stato rivelato che si trattava solo di un test sul campo per la divisione cinematografica di Nintendo, ma sembra che in parallelo stessero effettivamente lavorando a qualcosa per l'ultima versione della serie.

Esatto, quasi due anni dopo il suo rilascio, Pikmin 4 riceverà un importante aggiornamento gratuito a novembre. Questo aggiornamento include contenuti cross-over con il titolo Pikmin per dispositivi mobili, Pikmin Bloom, oltre ad aggiungere nuove modalità al gioco base per Nintendo Switch.

Forse la cosa più interessante di tutte sarà provare i nuovi Decor Pikmin, una nuova varietà di queste creature semi-vegetali che i giocatori mobili conoscevano già, ora al loro debutto su console. I Pikmin sono Pikmin che indossano una sorta di decorazione che hanno trovato in tutto il mondo, aggiungendo varietà e colore alla tua squadra di piccoli aiutanti.

Viene aggiunta anche una fotocamera (una modalità foto), con alcune funzioni di personalizzazione come l'aggiunta di cornici, timbri e inquadrature uniche.

Ultimo ma non meno importante, verrà aggiunta una nuova modalità pacifica in cui le creature del mondo, solitamente ostili alla presenza dei Pikmin, saranno ora neutrali a meno che non le attacchi per prime. Un buon modo per introdurre i tuoi piccoli all'universo dei Pikmin senza il solito stress di gestire il piccolo esercito di creature.

Dai un'occhiata a tutti questi miglioramenti nell'aggiornamento gratuito Pikmin 4 qui sotto. Non c'è ancora una data di uscita, ma arriverà il mese prossimo.