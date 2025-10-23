Pikmin 4 riceve un grande aggiornamento a novembre: nuovo tipo di Pikmin, modalità foto e modalità pacifica per i nemici
Nintendo fa sbocciare il titolo dopo un lungo letargo su Nintendo Switch.
Quando qualche settimana fa abbiamo visto il misterioso cortometraggio di Close to You pubblicato da Nintendo, che in seguito si è rivelato essere Pikmin, molti di noi hanno pensato che l'azienda potesse anticipare il quinto capitolo della serie, ora che Nintendo Switch 2 è così carente di importanti annunci di rilascio di giochi. Alla fine, è stato rivelato che si trattava solo di un test sul campo per la divisione cinematografica di Nintendo, ma sembra che in parallelo stessero effettivamente lavorando a qualcosa per l'ultima versione della serie.
Esatto, quasi due anni dopo il suo rilascio, Pikmin 4 riceverà un importante aggiornamento gratuito a novembre. Questo aggiornamento include contenuti cross-over con il titolo Pikmin per dispositivi mobili, Pikmin Bloom, oltre ad aggiungere nuove modalità al gioco base per Nintendo Switch.
Forse la cosa più interessante di tutte sarà provare i nuovi Decor Pikmin, una nuova varietà di queste creature semi-vegetali che i giocatori mobili conoscevano già, ora al loro debutto su console. I Pikmin sono Pikmin che indossano una sorta di decorazione che hanno trovato in tutto il mondo, aggiungendo varietà e colore alla tua squadra di piccoli aiutanti.
Viene aggiunta anche una fotocamera (una modalità foto), con alcune funzioni di personalizzazione come l'aggiunta di cornici, timbri e inquadrature uniche.
Ultimo ma non meno importante, verrà aggiunta una nuova modalità pacifica in cui le creature del mondo, solitamente ostili alla presenza dei Pikmin, saranno ora neutrali a meno che non le attacchi per prime. Un buon modo per introdurre i tuoi piccoli all'universo dei Pikmin senza il solito stress di gestire il piccolo esercito di creature.
Dai un'occhiata a tutti questi miglioramenti nell'aggiornamento gratuito Pikmin 4 qui sotto. Non c'è ancora una data di uscita, ma arriverà il mese prossimo.