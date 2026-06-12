PlayStation Studios avrebbe venduto poco più di 8 milioni di giochi su PS5 nell'ultimo anno

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Le persone di Alinea Analytics spesso propongono studi interessanti sul mondo dei videogiochi e, a tal fine, è stata condivisa una nuova infografica che analizza come si sono comportati i giochi di PlayStation Studios nell'ultimo anno sulla console principale di Sony.

I dati documentano quante copie di progetti first-party/esclusive console siano state vendute su PS5 negli ultimi 12 mesi, e le informazioni sono un po' preoccupanti. In cima alla classifica, come molti si aspettavano senza dubbio, c'è stato Ghost of Yotei, con 4,8 milioni di copie vendute dal lancio nell'autunno 2025, una prestazione decente probabilmente dovuta al fatto che si può giocare solo su PS5. Successivamente, abbiamo Death Stranding 2: On the Beach, che ha venduto 1,7 milioni di copie su PS5, anche questo è sicuramente dovuto alla mancanza di un'altra versione console del gioco e alla recente edizione PC.

Ma poi scendiamo più in basso nella lista e le cose diventano un po' più preoccupanti... Per prima cosa, MLB The Show 26 è il terzo gioco PS Studios con le migliori prestazioni dell'ultimo anno su PS5, con 745.000 copie vendute. Segue Saros a 406.000, poi Marathon a 347.000 e God of War: Sons of Sparta a 132.000.

Va detto che alcuni di questi giochi hanno versioni su altre piattaforme, il che significa che tra Marathon e DS2 probabilmente ci sono almeno 2+ milioni di copie da considerare su PC e Xbox Series X/S. Ma i dati restano piuttosto preoccupanti e mostrano quanto PlayStation Studios sia stato inefficiente ultimamente (Kojima Productions non è nemmeno uno sviluppatore first-party...), per riferimento, Playground Games è riuscita a raggiungere sei milioni di fan in tre giorni su PC e Xbox Series X/S quando è stato lanciato Forza Horizon 6 (incluso Game Pass), e il numero totale di titoli PS Studios venduti su PS5 nell'ultimo anno, Secondo questi dati, il totale è di 8,13 milioni.

Con Halo: Campaign Evolved che uscirà su PS5 al debutto a fine luglio, continueremo a vedere Xbox Game Studios essere un publisher più efficace di PS Studios sulla piattaforma Sony per il prossimo anno, nonostante il cambio di opinione riguardo all'esclusività da parte di Microsoft?

Cosa pensi che Sony debba fare per rimettere le cose in carreggiata?