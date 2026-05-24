Pokémon Go Rimane popolare, ma un seguito sembra fuori discussione

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Ti ricordi esattamente dieci anni fa, quando, all'improvviso, folle di giovani si radunarono davanti a statue, murales e altri luoghi di rilievo in città, sfiorando collettivamente gli schermi degli smartphone con grande fervore? Il motivo, ovviamente, era Pokémon Go, che in realtà compie dieci anni il 6 giugno.

È diventato un fenomeno, non solo tra i cacciatori di mostri tascabili esperti, ma innumerevoli persone di ogni estrazione sociale hanno provato il gioco, dimostrando che l'esercizio fisico e l'aria fresca possono assolutamente andare di pari passo con i videogiochi. Anche oggi, Pokémon Go rimane estremamente popolare e nuovi fan si uniscono costantemente alle fila.

Lo scorso anno, il colosso saudita del gaming mobile Scopely ha acquisito Niantic (lo studio dietro Pokémon Go ) per la cifra impressionante di 3,5 miliardi di dollari. Tuttavia, al momento dell'acquisizione, assicurarono a tutti che non ci sarebbero stati cambiamenti importanti all'orizzonte. E a quanto pare, lo intendevano davvero, perché in un'intervista con GamesIndustry.biz, l'amministratore delegato di Scopely Ed Wu ora spiega che non hanno mai intenzione di pubblicare un sequel:

"Penso che fare un sequel all'interno di un franchise non sia chiaramente la cosa giusta da fare. C'è una comunità così grande per il modo in cui i nostri giochi possono far parte della vita delle persone ovunque vadano, in qualunque modo esplorino il mondo. Creare un sequel che divide la comunità non ha molto senso."

Questo non significa, però, che non ce ne saranno altre in futuro. Ma se e quando ciò accadrà, sarà qualcosa di completamente nuovo e quindi non un Pokémon Go 2:

"Se e quando faremo qualcosa di nuovo, dovrà davvero essere da un'altra prospettiva, ma con questa idea di ispirare le persone a esplorare il mondo insieme."

Cosa ne pensi di questo approccio, e Pokémon Go 2 è qualcosa che speri personalmente?