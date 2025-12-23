Polonia e NATO decollano caccia dopo che i raid aerei russi hanno colpito l'Ucraina occidentale

HQ

La Polonia e i suoi alleati della NATO hanno fatto decollare aerei da combattimento martedì mattina mattina dopo che la Russia ha lanciato attacchi aerei contro l'Ucraina occidentale vicino al confine polacco, hanno riferito le forze armate polacche.

L'esercito ha affermato che la mossa era una misura precauzionale per proteggere lo spazio aereo polacco. Furono schierati caccia e i sistemi di difesa aerea e radar basati a terra furono messi in allerta elevata mentre gli attacchi si svolgevano.

"Queste misure sono di natura preventiva e mirano a mettere in sicurezza e proteggere lo spazio aereo, specialmente nelle aree adiacenti alle regioni minacciate", ha dichiarato il comando operativo polacco in un comunicato sui social media.

L'allarme fu poi revocato dopo che la situazione si stabilizzò. Le autorità polacche hanno dichiarato che durante l'operazione non sono state rilevate violazioni dello spazio aereo polacco. Successivamente, la Polonia ringraziò il comando aereo della NATO così come le forze spagnole e olandesi per il supporto alla missione.