HQ

Le autorità polacche hanno dichiarato lunedì che "tutto indica" che i servizi segreti russi sono stati dietro i due incidenti di sabotaggio ferroviario avvenuti nel fine settimana. Gli attacchi danneggiarono i binari sulla rotta Deblin-Varsavia, provocando un rafforzamento della sicurezza e indagini d'emergenza.

Jacek Dobrzyński, portavoce del ministro dei servizi di sicurezza, definisce gli episodi un "attacco terroristico" e conferma che gli investigatori stanno considerando il sabotaggio come iniziato da servizi speciali stranieri. Ha sottolineato che i dettagli rimangono riservati per proteggere l'integrità dell'inchiesta.

Forze speciali e polizia stanno esaminando le sezioni danneggiate vicino alla stazione ferroviaria di Mika, mentre i funzionari avvertono che rivelare le fasi investigative potrebbe essere utile per i colpevoli. La Polonia ha già dichiarato in passato che il suo ruolo di centro di aiuti all'Ucraina nella guerra contro la Russia la rende un potenziale bersaglio di sabotaggio, anche se Mosca ha ripetutamente negato il coinvolgimento in tali attacchi.