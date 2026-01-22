"Possiamo parlare di tutto, tranne della nostra sovranità," dice Mette Frederiksen a Trump

HQ

La primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha dichiarato giovedì che qualsiasi colloquio con gli Stati Uniti sulla Groenlandia deve rispettare la sovranità danese e groenlandese, adottando un tono attento ma fermo mentre l'Europa accolse con cautela il ritiro del presidente Donald Trump dalle minacce tariffarie e dai discorsi sulla forza. "Possiamo negoziare sicurezza, investimenti, economia," ha detto Frederiksen. "Ma non possiamo negoziare la nostra sovranità."

I suoi commenti sono arrivati dopo che Trump ha affermato che un "quadro di un futuro accordo" era emerso a seguito di discussioni con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte a Davos, alleviando settimane di retorica crescente che aveva spinto le relazioni transatlantiche verso la loro crisi più profonda degli ultimi decenni. Frederiksen ha detto di essere stata rassicurata che i colloqui non comportavano compromettere l'integrità territoriale di Danimarca o Groenlandia.

Mette Frederiksen // Shutterstock

Copenaghen ha segnalato apertura a una cooperazione più profonda sulla sicurezza artica, incluse iniziative di difesa missilistica guidate dagli Stati Uniti, ma solo entro limiti politici chiari. Frederiksen ha sottolineato che la Danimarca desidera un dialogo costruttivo con gli alleati per rafforzare la sicurezza nell'Artico in rapida evoluzione, dove il ghiaccio in fusione sta aprendo nuove rotte marittime e intensificando la competizione tra le grandi potenze.

Rutte ha ribadito quel messaggio a Davos, affermando che gli alleati della NATO ora sono concentrati a garantire che né la Cina né la Russia acquisiscano un'influenza economica o militare indebita in Groenlandia o altrove nell'Artico. Trump, nel frattempo, si è improvvisamente ritirato dalle minacce di imporre dazi o di conquistare l'isola, ritirandosi dopo settimane di linguaggio aggressivo che avevano allarmato le capitali europee.

In tutta Europa, i leader accolsero con cautela la de-escalation, ma con cautela. Alcuni hanno elogiato il dialogo rinnovato, avvertendo che la fiducia era stata scossa e che i dettagli contavano ancora. Come ha detto un leader tedesco, la partnership transatlantica non dovrebbe essere sottovalutata, ma neanche l'Europa può permettersi di rilassarsi. Per la Danimarca, il messaggio era chiaro: la cooperazione è sul tavolo, ma la sovranità della Groenlandia no.