Pragmata anticipa la cerimonia dei Game Awards con data di uscita e versione per Nintendo Switch 2 confermate

Sono passati diversi ritardi e diversi anni da quando Capcom è riuscita a trovare la direzione giusta per il suo titolo d'azione fantascientifico Pragmata. Sapevamo già che la fine dello sviluppo era vicina quando hanno confermato la scorsa estate che la finestra di rilascio finale sarebbe stata il 2026, e ora abbiamo la data esatta. Pragmata uscirà il 24 aprile 2026 su PC, PS5, Xbox Series e... Nintendo Switch 2. Esatto, è stata confermata una nuova piattaforma su cui Pragmata arriverà in tempo per il lancio.

Inoltre, anche se non faceva parte del trailer alla cerimonia The Game Awards, è apparso nel pre-show con un nuovo gameplay, che potete guardare qui sotto.