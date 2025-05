Prendi una copia di Tiny Tina's Wonderlands senza spendere un centesimo questa settimana

HQ

All'inizio di settembre, un po' prima del previsto, i fan dei looter-shooter saranno trattati con un nuovissimo capitolo della serie Borderlands. Con Borderlands 4 che si avvicina sempre di più, potresti voler affinare le tue abilità e la tua comprensione della creazione di build e, se lo stai facendo, vale la pena tenere a mente le notizie di oggi.

Come parte delle offerte gratuite di Epic Games Store, ora puoi ottenere una copia di Tiny Tina's Wonderlands, aggiungendo il gioco alla tua libreria in modo permanente senza dover spendere un centesimo. Il gioco può essere aggiunto gratuitamente alla tua collezione fino al 5 giugno alle 16:00 BST / 17:00 CEST, quando - e l'altro gioco gratuito, l'eccellente Limbo - vengono scambiati con altri due titoli misteriosi.

Tiny Tina's Wonderlands ha debuttato nel 2022 con recensioni decenti. Ha offerto un'esperienza diversa rispetto alla serie principale Borderlands concentrandosi maggiormente su elementi fantasy e meccaniche di gioco di nicchia, qualcosa che probabilmente non sarà così comune in BL4. Tuttavia, è un gioco stupido e divertente che vale la pena provare, soprattutto perché non ti costa letteralmente nulla per farlo.