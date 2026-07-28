Preparati per un'avventura magica fantasy in Stellded Children of Blood & Bone

È fin troppo comune per noi associare le avventure magiche a mondi fantasy ispirati all'Europa, ma nel prossimo Children of Blood & Bone, l'ambientazione ci porterà invece in una terra fantasy ispirata all'Africa chiamata Orisha. Nel 2027, il romanzo dell'autrice Tomi Adeyemi uscirà come un film teatrale ricco di azione, in cui un cast stellaro si riunirà per portare i fan in un'avventura vasta e ambiziosa guidata dalla regista Gina Prince-Bythewood.

Anche se potrebbe già esserci un po' di controversia intorno a questo adattamento, dato che Adeyemi ha confermato che non guarderà il film, anzi spingendo attivamente per essere dissociata da chi vi è coinvolto, il trailer dipinge il quadro di un'avventura interessante che probabilmente attirerà l'attenzione di molti fan.

Per quanto riguarda il presupposto di Children of Blood & Bone, ci viene detto: "Nel mondo epico fantasy di Orïsha, una giovane donna intraprende una missione per riconquistare la magia che è stata violentemente rubata al suo popolo. Lei e suo fratello si alleano con la figlia e il figlio del re per combattere contro il suo governo brutale."

Va anche detto che Children of Blood & Bone vanta anche un cast spettacolare, con il più sconosciuto Thuso Mbedu a guidare il cast ma supportato da attori come Damson Idris, Amandla Stenberg, Tosin Cole, Cynthia Erivo, Lashana Lynch, Zackary Momoh, Richard Mofe-Damijo, Chiwetel Ejiofor, Regina King, Idris Elba, Viola Davis, Saniyya Sidney, Diaana Babnicova, Bukky Bakray, Ayra Starr, Shamz Garuba, Kola Bodunde, Pamilerin Afolake Ayodeji e Tèmítópé Fágbénlé.

Se siete interessati a Children of Blood & Bone, il film dovrebbe debuttare al cinema a gennaio 2027. Puoi vedere il trailer completo qui sotto.