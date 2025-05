Prime Video dà il via libera non solo a una seconda stagione di Beast Games, ma anche a una terza

Prime Video è stato un po' in una corsa al rinnovamento negli ultimi tempi. La piattaforma di streaming ha appena annunciato che Fallout tornerà per una terza stagione e, più o meno nello stesso periodo, è stato confermato che anche il suo popolare reality show, Beast Games, tornerà per una seconda uscita, ma anche una terza.

Esatto, Amazon MGM Studios ha dato il via libera non solo a una seconda stagione di Beast Games ma anche a una terza. La prima stagione dello show è stata accolta abbastanza bene dai fan, diventando una delle serie più popolari su Prime Video con un enorme seguito che ha totalizzato 50 milioni di spettatori nei suoi primi 25 giorni. L'accoglienza della critica non ha affatto rispecchiato questo, dato che su Rotten Tomatoes lo show ha un misero 20% di rating sul Tomatometer.

Parlando dell'impegno per Beast Games, il capo della TV di Amazon MGM Studios, Vernon Sanders, ha dichiarato: "MrBeast ha raggiunto un traguardo significativo per i nostri clienti Prime Video globali, dando vita alla più grande serie di reality di sempre. Dopo la sua prima stagione da record, siamo entusiasti di annunciare che sono in arrivo altre due stagioni di Beast Games e anticipiamo con impazienza tutte le nuove, sbalorditive sfide che MrBeast ha in programma per i giocatori".

Non è chiaro esattamente quando Beast Games tornerà per la sua seconda e terza stagione.