Prime Video interpreta A Discovery of Witches come Sif di God of War

Evidentemente, Prime Video sta adottando un approccio leggermente diverso nell'adattamento di God of War, poiché sebbene sappiamo che esplorerà il recente duo di giochi norreni, porterà chiaramente alcuni personaggi apparsi solo in God of War: Ragnarök piuttosto presto.

Questo è confermato perché, dopo il recente casting di Ryan Hurst per il ruolo di Kratos (l'attore che in precedenza interpretava Thor in Ragnarök ), ora sappiamo chi interpreterà la dea norrena Sif, la moglie di Thor.

Secondo Deadline, Teresa Palmer è stata scelta per il ruolo di Sif, con la stella A Discovery of Witches destinata a dare vita alla dea che appare solo raramente nel gioco di Santa Monica Studio nel suo complesso.

Questi sono gli unici casting confermati finora, ma con Sif che fa parte del progetto così presto, dobbiamo presumere che altri personaggi di Ragnarök saranno presenti anche per il primo giro di episodi dell'adattamento live-action, forse inclusi Thor, Odino e così via. Significa che non vedremo la lotta con "The Stranger" nel primo episodio...?