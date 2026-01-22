Prime Video presenta un nuovo look su Invincible: Stagione 4 e dà il benvenuto a Danai Gurira nel cast

HQ

È quasi ora che Invincible torni su Prime Video, dato che la quarta stagione della serie animata debutterà a marzo. Con questo in arrivo, lo streamer sta preparando i fan mostrando una serie di nuovi sguardi sul prossimo gruppo di episodi, che includono un assaggio di Thragg interpretato da Lee Pace, l'arrivo delle avventure cosmiche di Dinosaurus, Omni-Man e Allen the Alien, e l'introduzione di Universa, che sarà interpretato da Danai Gurira.

Puoi vedere qui sotto gli ultimi scorci dello show, che attualmente sta mantenendo la promessa di Robert Kirkman di offrire una stagione all'anno più o meno nello stesso periodo dell'anno, cioè in primavera.

Sei entusiasta di altri Invincible ?