Prince of Persia: The Sands of Time Remake attore chiama la cancellazione "devastante"

La cancellazione del Prince of Persia: The Sands of Time Remake ha colpito duramente i fan quando è stata annunciata all'improvviso la scorsa settimana. Sembrava che ci stessimo avvicinando all'uscita del gioco, ma ora tutto il lavoro è stato abbandonato. Questo è stato uno shock non solo per noi, ma anche per chi lavorava al gioco. In particolare, l'attore Eman Ayaz lo definì "il momento più devastante della mia carriera di attore."

In un video pubblicato sul suo canale YouTube (ripreso da PCGamer), Ayaz parla del difficile percorso che ha intrapreso per ottenere il ruolo e delle speranze che avesse che potesse lanciare la sua carriera. "Quando ho ottenuto il ruolo, ricordo di aver pianto a dirotto. E ho dedicato gli ultimi tre anni della mia vita a questo progetto e li ho passati a conoscere il team, che per me è diventato come una famiglia," ha spiegato. "L'ho visto crescere attraverso innumerevoli fasi di sviluppo e ho aspettato e aspettato il giorno in cui sarebbe finalmente stato rilasciato e avrei potuto finalmente parlarne."

Ayaz ora ha serie paure sul futuro della sua carriera. Non sapendo se potrà lavorare negli Stati Uniti, ha anche criticato l'industria dell'intrattenimento e la sua avversione al rischio. "Purtroppo, l'industria dell'intrattenimento non riguarda solo l'intrattenimento. Si tratta di garantire un flusso di cassa. E questo significa prendere decisioni che trattino la vita delle persone come danno collaterale e l'arte come contenuto usa e getta," ha detto.