Probabilmente non dovremmo aspettarci Star Wars: Fate of the Old Republic prima del 2030

HQ

Una delle notizie più importanti durante i Game Awards di giovedì sera è stata l'annuncio di Star Wars: Fate of the Old Republic, il terzo gioco della saga per giocatore singolo, l'ultimo capitolo del quale è stato Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords del 2004.

Questo ha entusiasmato moltissimi persone, il che non sorprende dato che l'originale è spesso considerato il miglior gioco di Star Wars di tutti i tempi e anche uno dei migliori giochi di ruolo di sempre. L'hype è stato amplificato dal fatto che viene creato da Casey Hudson, che ha anche realizzato Star Wars: Knights of the Old Republic (e i giochi Mass Effect), quindi ci sono persone competenti al volante.

Quando verrà rilasciato? Purtroppo, abbiamo delle notizie davvero negative su questo fronte. Il giornalista molto rispettato Jason Schreier scrive su Bluesky che lo studio che sviluppa il gioco è stato fondato quest'anno, e che non dovremmo assolutamente aspettarci un'uscita prima del 2030 al più presto, e scherza suggerendo che PlayStation 7 potrebbe essere il formato preferito:

"La sorpresa più grande di ieri sera è stata Star Wars: Fate of the Old Republic, guidata da Casey Hudson, che ha diretto KOTOR (e Anthem). Notizie entusiasmanti per molte persone... ma Lucasfilm afferma che lo studio è stato fondato quest'anno, il che significa che il 2030 è una ipotesi *ottimista*. Forse sarà un gioco per PlayStation 7."

In breve, dovremo solo aspettare e vedere. Uscire tra cinque anni nel miglior scenario, ma potrebbe anche richiedere molto più tempo.