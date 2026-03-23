Project Hail Mary supera le aspettative al botteghino

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L'avventura spaziale di Ryan Gosling è partita alla grande, incassando circa 80 milioni di dollari solo negli Stati Uniti durante il suo weekend di apertura. Questo rende Project Hail Mary l'apertura più grande di sempre di Amazon MGM. Guardando i dati globali, i numeri sono ancora più impressionanti, con un totale di 140 milioni di dollari di fatturato. In altre parole, sembra che il film si ripagherà da solo e si pagherà i costi di produzione di circa 200 milioni di dollari.

Questo è particolarmente impressionante considerando che il film non ha alcun legame con una saga esistente, anche se, come molti di voi già sanno, è basato sul romanzo omonimo di Andy Weir. Gran parte del successo sembra derivare anche dal fatto che molte persone parlano del film, ricevendo reazioni molto positive sia dal pubblico che dalla critica. Qui su Gamereactor l'abbiamo lodato, come sapete, e se vi siete persi la recensione, potete leggerla qui.

Hai mai visto Project Hail Mary al cinema, o hai intenzione di farlo?