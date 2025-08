Il Newcastle rifiuta l'offerta record di 120 milioni di sterline per Alexander Isak dal Liverpool

HQ

Il Liverpool è il giocatore che ha speso di più quest'estate in acquisti, tra cui Florian Wirtz (125 milioni di euro, 108 milioni di sterline), Hugo Ekitike (95 milioni di euro, 82 milioni di sterline), Milos Kerkez (46,9 milioni di euro, 40,9 milioni di sterline) e Jeremie Frimpong (40 milioni di euro, 34,8 milioni di sterline), per un totale combinato di 336 milioni di euro, 296,6 milioni di sterline finora. Quel numero avrebbe potuto essere aumentato se il Newcastle United avesse accettato l'offerta per Alexander Isak, il 25enne attaccante svedese.

È stato riferito che il Liverpool ha offerto più di 137 milioni di euro, 120 milioni di sterline per il giocatore. Se il Newcastle avesse accettato, sarebbe stato il trasferimento più costoso di sempre nella storia della Premier League (con Wirtz che è uno degli attuali detentori del record). Tuttavia, il Newcastle valuta il giocatore a 150 milioni di sterline.

Isak non fa parte della pre-stagione del Newcastle, poiché ha già detto che vuole ascoltare le offerte per giocare da qualche altra parte. Tuttavia, il Newcastle vuole davvero fare un bel po' di soldi con lui, anche se idealmente vorrebbe tenere il giocatore, che si è unito al Newcastle nel 2022 per la cifra relativamente bassa di 69.4 euro, 60 milioni di sterline dalla Real Sociedad.

Isak si adatta al Liverpool ed è uno dei giocatori preferiti da Arne Slot, che nonostante le spese folli, ha perso anche giocatori chiave come Luis Díaz, partito per il Bayern Monaco. Ora tocca al Liverpool vedere se vuole continuare a spingere per il giocatore e eguagliare il prezzo richiesto dal Newcastle.