Proteste di massa contro Zelensky in Ucraina dopo una legge che indebolisce le agenzie anticorruzione

Per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina in più di tre anni, si sono svolte proteste di massa contro il presidente Volodymyr Zelensky, dopo che il Parlamento ucraino ha approvato un disegno di legge che concede al procuratore generale la piena supervisione dell'Ufficio nazionale anticorruzione (NABU) e dell'Ufficio del procuratore specializzato anticorruzione (SAPO), due agenzie anticorruzione.

Il risultato di questa legge, approvata in fretta e furia martedì grazie alla maggioranza assoluta di Zelensky, ridurrà le autorità dei due organismi in quanto conferisce un maggiore controllo al governo, una mossa che farà allontanare il sogno di entrare nell'Unione Europea. L'UE ha affermato che l'Ucraina deve attuare misure forti contro la corruzione e questa legge, che dà più controllo al governo (il procuratore è nominato dal presidente) mina gli sforzi precedenti.

Questo è il motivo per cui centinaia di persone si sono radunate martedì a Kiev, Leopoli, Dnipro e Odessa per protestare. NABU e SAPO, creati dopo la rivoluzione di Euromaidan e la Rivoluzione della dignità nel 2014 proprio per combattere la corruzione nel governo ucraino, saranno inutili ora, dicono i manifestanti. Uno di loro portava un cartello che diceva "Abbiamo scelto l'Europa, non l'autocrazia".

Nel messaggio televisivo quotidiano di martedì sera, Zelensky ha affermato che la legge è stata fatta per scagionare le due agenzie dall'"influenza russa" e ha assicurato che entrambe le agenzie avrebbero ancora lavorato. Lunedì, le autorità ucraine hanno arrestato due dei suoi dipendenti con l'accusa di lavorare per i servizi speciali russi.