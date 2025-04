Putin dichiara la fine del cessate il fuoco di Pasqua in Ucraina Nel frattempo, guarda a colloqui pacifici.

La tregua temporanea durante la Pasqua è ufficialmente giunta al termine, con il presidente russo Vladimir Putin che ha confermato la ripresa delle ostilità in Ucraina. Putin ha sottolineato la continua apertura della Russia alle proposte di pace, segnalando la volontà di esplorare vie diplomatiche. Nonostante ciò, entrambe le parti si sono accusate a vicenda di violazioni, con migliaia di attacchi scambiati durante il periodo di cessate il fuoco. Sebbene Mosca rimanga ricettiva alle iniziative di pace, attende una risposta simile da Kiev. Washington ha espresso sostegno all'estensione della tregua, con Zelensky che ha ribadito la disponibilità dell'Ucraina a fermare gli attacchi contro obiettivi civili per una pausa di 30 giorni. Vladimir Putin // Shutterstock