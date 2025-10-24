Putin si scrolla di dosso le ultime sanzioni statunitensi contro i giganti petroliferi russi

HQ

Potresti essere interessato: perché Trump ha appena sanzionato i principali giganti petroliferi della Russia?

Il presidente russo Vladimir Putin ha appena respinto le nuove sanzioni degli Stati Uniti contro le più grandi compagnie petrolifere russe, segnalando che le misure avrebbero un impatto immediato limitato sull'economia. La mossa, intesa a spingere Mosca verso un cessate il fuoco in Ucraina, ha provocato cambiamenti nel commercio globale di energia, con i principali acquirenti che hanno temporaneamente sospeso gli acquisti. Putin ha avvertito che eventuali interruzioni delle forniture potrebbero danneggiare i mercati globali, insistendo sul fatto che la Russia risponderà con decisione agli attacchi a lungo raggio. Le sanzioni sottolineano un rinnovato sforzo degli Stati Uniti per spremere le finanze russe in mezzo al conflitto in corso e in intensificazione. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!