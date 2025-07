Quando sarà eletta la città per i Giochi Olimpici del 2036 e quali città sono candidate?

HQ

Il conto alla rovescia per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 è iniziato. Sarà seguita da Brisbane, in Australia, come città ospitante dei Giochi Olimpici estivi nel 2032. Ma dove si svolgeranno i giochi del 2036? Non lo sappiamo ancora... e il CIO non sa nemmeno quando sarà annunciato.

"Non c'è più un ciclo elettorale fisso come in passato. Ciò consente al CIO di adattarsi al ritmo naturale di ogni potenziale ospite, di portare il progetto e il partner giusti per i Giochi Olimpici al momento giusto e di garantire un beneficio strategico per il Movimento Olimpico. La tempistica dipende da una serie di fattori, tra cui gli eventi globali", afferma il CIO.

Parigi 2024 e Los Angeles 2028 sono state entrambe elette nel 2017, mentre Brisbane 2032 è stata eletta nel 2021 a causa della mancanza di altri candidati. In passato passavano almeno sette anni tra le elezioni cittadine e i Giochi, ma questa regola è stata rimossa nel 2019 e non ci sono precedenti per sapere cosa accadrà dopo.

Il CIO afferma di essere più flessibile ora e attualmente non ci sono notizie su quando ciò accadrà, il che significa che quest'estate sono stati annunciati diversi candidati ospitanti.

All'inizio di questo mese, l'India ha presentato ufficialmente Ahmedabad come città candidata. E proprio oggi, il Qatar ha confermato ufficialmente di aver presentato la propria candidatura per i giochi del 2036.

Città ospitanti candidate per i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2036:

Con l'introduzione ufficiale del Qatar in gara, ci sono cinque offerte confermate. Con la modifica del regolamento nel 2019, il CIO ha permesso che l'ospite potesse essere più di una singola città, citando "altre entità" come più città, regioni e paesi.

Tuttavia, la maggior parte delle offerte sono tradizionali e limitate a una sola città. E questi sono:



Nusantara (Indonesia)



Istanbul (Turchia)



Ahmedabad (India)



Santiago (Cile)



Da definire (Qatar)



Oltre a questi cinque candidati, si vociferava che molti altri fossero in considerazione e, senza una scadenza apparente per le candidature (potrebbero volerci ancora anni per le elezioni), potrebbero anche essere inclusi nella corsa, anche se i rispettivi Comitati Olimpici non hanno presentato ufficialmente la loro candidatura (che sappiamo).



Nuova capitale amministrativa (Cairo), Egitto



TBD in Corea del Sud



Doha (Qatar)



Riyadh (Arabia Saudita)



Guangdong, Hong Kong e Macao (Cina, Hong Kong e Macao)



Budapest (Ungheria)



Firenze o Torino (Italia)



Copenhagen (Danimarca)



TBA in Germania



Toronto-Montreal (Canada)