Quando si svolgerà la prossima pausa per le nazionali di calcio?

La prima pausa internazionale della stagione 2025/26 si è ufficialmente conclusa e i giocatori delle squadre di tutto il mondo stanno tornando nei loro club, per continuare con i campionati nazionali. Non passerà molto tempo prima della prossima pausa FIFA, però, poiché le qualificazioni alla Coppa del Mondo continueranno a ottobre e novembre.

Le prossime finestre delle partite internazionali sono:



6-14 ottobre



10-18 novembre



Per le squadre europee, avranno le ultime due finestre rimanenti per le qualificazioni alla Coppa del Mondo (due partite per finestra). Ciò includerà principalmente le partite tra il 9 e l'11 ottobre e il 12-14 ottobre. Determineranno le nazioni qualificate per la Coppa del Mondo 2026, con la migliore squadra di ogni girone che si qualificherà.

Accadranno in tempo per il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo, il 5 dicembre 2025, che si effettuerà con sei posti vacanti: le quattro vincitrici degli spareggi UEFA e degli spareggi interconfederali, che si giocheranno a marzo 2026, 23-31 Partita, che sarà la prima pausa internazionale del 2026. I seguenti si terranno tra l'1 e il 9 giugno 2026, prima della Coppa del Mondo vera e propria, tra l'11 giugno e il 19 luglio.