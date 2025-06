Quanti gol deve segnare l'Atlético de Madrid contro il Botafogo per qualificarsi alla Coppa del Mondo per Club

HQ

Con la Coppa del Mondo per Club che raggiunge l'ultima giornata della fase a gironi, è molto probabile che alcune squadre saranno in parità in ogni girone, quindi è necessario utilizzare gli spareggi per decidere l'ordine, poiché solo le migliori due squadre di ogni gruppo si qualificheranno. E a differenza di altre competizioni, la media gol è meno importante qui, poiché la maggior parte delle regole di spareggio si applica solo tra le squadre coinvolte nel pareggio.

Queste sono le regole di spareggio per la Coppa del Mondo per Club nella fase a gironi. La media gol tradizionale si applica solo come quarta regola:



Maggior numero di punti ottenuti nelle partite dei gironi tra le squadre interessate

Differenza reti superiore risultante dalle partite dei gironi tra le squadre interessate

Maggior numero di gol segnati in tutte le partite dei gironi tra le squadre interessate

Differenza reti superiore in tutte le partite del girone

Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone

Miglior record disciplinare in conformità con i punteggi di condotta della squadra

Estrazione a sorte da parte della FIFA



Quindi, non importa se hai segnato due, quattro su dieci alle peggiori squadre di ogni gruppo, poiché i gol che contano in caso di pareggio sono quelli nel testa a testa con l'altra squadra.

Questo è particolarmente interessante nel caso del Gruppo B, con la possibilità di un triplice pareggio tra Botafogo, PSG e Atlético de Madrid. Nel caso in cui ciò accada, non importa quanto duramente abbiano battuto i Seattle Sounders...

Gruppo B





Botafogo: 6 punti (media gol 2)



PSG: 3 (GA 3)



Atlético Madrid: 3 (GA -2)



Seattle Sounders: 0 (GA -3)



Lunedì 23 giugno alle 21:00 CEST e 20:00 BST, il PSG giocherà contro Seattle e l'Atlético de Madrid giocherà contro il Botafogo. Nel probabile scenario che il PSG batta Seattle, e anche se l'Atlético de Madrid battesse il Botafogo, pareggiando tutti e tre con 6 punti, l'Atleti sarebbe escluso a meno che non vinca con tre gol di scarto per il club brasiliano, perché la media gol dell'Atletico è di -4 (solo i gol contro le squadre coinvolte nel pareggio vengono conteggiati per il tiebreak, attualmente, i quattro gol subiti contro il PSG).

In breve, l'Atlético de Madrid deve vincere il Botafogo con tre gol di scarto se il PSG vince a Seattle. Se il PSG pareggia contro Seattle, l'Atleti dovrebbe vincere con due gol di scarto. Solo se il PSG perde contro Seattle l'Atleti può permettersi di vincere con un margine o addirittura di pareggiare contro il Botafogo.