Quarter Up voleva Invincible VS essere "autentico" e una "evoluzione dello show"

Il prossimo anno sarà un altro anno emozionante per i fan dei giochi di combattimento, poiché possiamo aspettarci il loro arrivo di diversi combattenti di coppia. Uno di questi esempi proviene da Quarter Up e utilizza l'universo Invincible come base. Questo gioco è noto come Invincible VS e, nell'ambito della Gamescom, abbiamo avuto l'opportunità di toccare con mano il gioco e di parlare con il suo produttore esecutivo (e co-fondatore di Quarter Up ) Mike Willette.

Durante l'intervista, abbiamo chiesto allo sviluppatore come si è destreggiato nella creazione di un progetto nell'universo di Invincible e com'è stato lavorare con Robert Kirkman e persino con il team della serie animata Prime Video.

Willette ci ha spiegato: "Beh, per noi, è come se avessimo sempre voluto essere autentici. Quindi dove si può vedere lo show è un'evoluzione dei fumetti e quindi la nostra idea era tipo, cerchiamo di essere un'evoluzione dello show. Quindi stiamo prendendo le cose dal 2D e dobbiamo tradurle in 3D. E questa è probabilmente una delle cose più difficili che si possano fare, perché ci sono alcune cose che si possono imbrogliare nell'animazione tradizionale. E io sono tipo, beh, non possiamo imbrogliare in 3D".

Ha proseguito aggiungendo: "Quindi, come Battle Beast, è un ottimo esempio che uso perché ha un'armatura placcata e ha elementi nella sua gonna e tutte queste cose che devono muoversi in un certo modo. Quindi cerchi di aderire allo stile il più fedelmente possibile. Ne sei onorifico, ma prendi queste diverse decisioni di design in modo che funzionino davvero bene in 3D. E poi condividi quelle idee. E poi dicono, tipo, sembra davvero fantastico. Funziona alla grande. O hai pensato di fare qualcosa di un po' diverso?

"Ma tutto sommato, è stata una relazione davvero sana in cui abbiamo questi cicli di feedback davvero buoni e forti. E abbiamo giocato la partita insieme. Tutti hanno la possibilità di vedere tutte le cose interessanti che stanno uscendo. A differenza di altri studi in cui ho lavorato in passato, abbiamo accesso diretto al team creativo. Quindi è diverso da qualsiasi cosa abbia mai provato prima. È davvero fantastico".

Abbiamo anche chiesto informazioni sull'ascesa dei combattenti tag e su come Quarter Up stia posizionando Invincible VS in modo che sembri unico rispetto a Arc System Works ' Marvel Tokon: Fighting Souls e Riot Games ' 2XKO.

Willette ha dichiarato: "A quel tempo, non c'era stato un altro grande gioco di combattimento di tag battle sul mercato. Ed ecco, le grandi menti la pensano allo stesso modo. E così abbiamo i fantastici ragazzi di Riot che fanno 2XKO. E poi abbiamo anche il fantastico team di Arc Systems che sta realizzando Marvel Tokon. Ma siamo tutti diversi. È come se tutti noi avessimo le nostre interpretazioni individuali di quello che è un gioco di combattimento di tag battle davvero fantastico.

"E quindi per noi, si tratta davvero della sinergia del team, del sistema di tag attivo, dell'interazione bidirezionale. Quindi, quando sono in difesa o vengo colpito, sto ancora prestando attenzione. Non sto guardando una presentazione. È come, qual è il controgioco e l'interplay, le letture che farò, l'esca che mi siederò là fuori per cercare di convincere qualcuno a fare qualcosa, a reagire a qualcosa in modo da poterlo preparare per una combo davvero grande. Ci piace molto questa dinamica. E speriamo che a tutti piaccia quello che stanno giocando e vedendo finora, e non vediamo l'ora di mostrarvi di più".

Dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto per molti dettagli su Invincible VS, che dovrebbe essere lanciato nel 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.