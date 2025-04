Quasi 3 milioni di Rematch giochi sono stati giocati durante la sua recente beta

HQ

Di recente, lo sviluppatore Sloclap ha ospitato un weekend beta per il suo progetto di calcio multiplayer Rematch, qualcosa che abbiamo avuto la possibilità di sperimentare in anticipo per condividere alcune impressioni positive. Ma ora che la beta pubblica è passata, lo sviluppatore ha anche condiviso una serie di statistiche sulle tendenze dei giocatori e su quanti giochi e così via sono stati completati.

In una nuova infografica, ci viene detto che durante la beta sono state giocate oltre 2,8 milioni di partite e che in queste partite sono stati segnati oltre 13 milioni di gol, 7,9 milioni di assist, quasi 75 milioni di passaggi completati e 16,2 milioni di parate dei portieri realizzate, che è una statistica particolarmente interessante dato che ci sono stati 45,9 milioni di tiri in porta.

In caso contrario, si dice che la partita media è durata 7 minuti e 42 secondi e che in genere i tempi supplementari hanno aggiunto altri 3 minuti e 29 secondi. Ciò equivaleva a circa 350 anni di tempo di gioco completati dalle 880.000 persone che hanno controllato il gioco.

Puoi vedere l'infografica completa qui sotto e assicurati anche di tenere d'occhio Rematch prima del suo lancio il 19 giugno.