Quattro tifosi se ne sono andati "molto, molto male" dopo che l'auto ha colpito la parata del Liverpool

Le ultime notizie sul Regno Unito . La parata per il titolo del Liverpool si è conclusa in tragedia quando un veicolo ha investito i tifosi, ricoverandone 27 in ospedale. Ora, secondo i funzionari della città, sappiamo che quattro persone sono "molto, molto malate" in ospedale.



Nel frattempo, le autorità hanno escluso il terrorismo, definendolo un evento isolato, e hanno arrestato un uomo del posto sulla scena. Con i bambini tra i feriti e oltre un milione di persone presenti, le preoccupazioni per la sicurezza e il controllo della folla stanno aumentando.