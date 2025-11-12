Racing Bulls si scusa per il video che ha sorpreso un membro dello staff a fischiare Lando Norris

HQ

Il team di Formula 1 Racing Bulls si è scusato dopo che un video sui social media ha ripreso uno dei membri del team che incitava le persone a fischiare il pilota della McLaren Lando Norris durante la cerimonia del podio del Gran Premio del Brasile dello scorso fine settimana.

Mercoledì mattina, hanno postato "siamo a conoscenza del video dal podio del fine settimana. Non riflette i valori del nostro team o lo spirito di VCARB" (Visa Cash App Racing Bulls F1 Team). "La questione è stata gestita internamente. Crediamo nella celebrazione delle grandi corse e nel rispetto per ogni pilota, team e tifoso sia in pista che fuori."

Il video, diffuso online, mostrava un membro dei Racing Bulls che faceva il gesto del pollice verso la folla, registrandolo con il suo telefono e ridendo. Un altro membro dei Racing Bulls se ne accorse e abbassò rapidamente la mano.

Lando Norris, che lo scorso fine settimana ha allungato il suo vantaggio nella classifica di Formula 1 sul suo compagno di squadra della McLaren Oscar Piastri, è stato fischiato da alcuni tifosi sin dal Gran Premio d'Italia, quando molte persone pensavano che avesse ricevuto un trattamento preferenziale dalla sua stessa squadra rispetto a Piastri dopo un incidente in cui la squadra ha chiesto loro di scambiarsi di posto.