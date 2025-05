Rafa Nadal riceve un emozionante tributo al Roland Garros con una reunion dei Big Four

HQ

Il primo Open di Francia senza Rafa Nadal in 20 anni, tuttavia, ha avuto Rafa Nadal come protagonista. Il Roland Garros ha reso un grande omaggio allo spagnolo, che si è ritirato alla fine dello scorso anno senza un vero e proprio commiato. I fan di Nadal hanno finalmente avuto quello che chiedevano: una riunione con i suoi più grandi avversari e amici, simile a quella che Roger Federer ha avuto nel 2022, che ha mostrato lo svizzero e lo spagnolo piangere.

Il tributo di Nadal al Roland Garros si è svolto alla fine della prima giornata di gara sul Court Philippe-Chatrier, dove tutti sono rimasti ad accogliere il 14 volte campione, accolto da 15.000 fan, tutti con indosso una maglietta rossa (il colore della terra battuta) con la scritta Merci Rafa. È stato mostrato un video che mostra i suoi momenti migliori in due decenni di dominio senza pari al Grande Slam francese.

Roger Federer (ritiratosi nel 2022), Andy Murray (ritiratosi nel 2024) e Novak Djokovic (ancora calciatore e vincente) si sono uniti a lui, una reunion dei Big Four, i tennisti che avevano definito una generazione di tennis. "Ho vissuto di tutto in questi 20 anni. Ho avuto rivali incredibili come Andy, Novak e ovviamente Roger, e molti altri che mi hanno spinto ai miei limiti fisici e mentali. Davvero nulla sarebbe così emozionante senza queste rivalità di lunga durata che hanno spinto tutti noi a migliorare ogni singolo giorno".

Erano passati sette mesi dall'ultima partita di tennis di Nadal (una sconfitta in Coppa Davis), ma l'uomo stesso e gran parte del pubblico erano ancora in lacrime. Nadal ha ringraziato tutti i suoi fan, la squadra del Roland Garros tra cui Gilles Moretton e Amelie Mauresmo, e in particolare suo zio e allenatore per molti anni, Toni Nadal.

Tra gli altri ospiti tra la folla c'era la campionessa polacca Iga Swiatek, fan di lunga data di Rafa, così come un'altra icona dello sport spagnolo, il giocatore di basket Pau Gasol.

Nadal ha vinto il suo primo Roland Garros nel 2005. Ha continuato a vincerlo ogni anno tranne che nel 2009, 2015, 2016, 2021, 2023 e 2024, più di chiunque altro nella storia.