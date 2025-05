Raphinha si scaglia contro Xavi Hernández: "Sentivo che non si fidava di me"

HQ

Raphinha è diventato uno dei giocatori più importanti dell'FC Barcelona, ma l'anno scorso in questo periodo stava pensando di lasciare il club. Il motivo? L'allenatore e lo staff tecnico non hanno creduto in lui. E lunedì, parlando in un'intervista su YouTube per Isabela Pagliari, ha parlato delle sue differenze con Xavi Hernández, parlando in modo piuttosto sfavorevole della leggenda del Barça che non ha lavorato come allenatore.

"Mi sentivo come se né lui né lo staff tecnico si fidassero di me", ha detto. "Quando non c'era nessun altro, ero lì e ho giocato tutti i 90 minuti. Ho dato tutto quello che avevo e ho vinto le partite, ma quando c'era qualcun altro che poteva giocare al mio posto, lo mettevano senza pensarci".

Ha parlato della sua rabbia quando è stato sostituito per primo e ricorda un momento che è diventato virale quando ha tirato un pugno quando è stato il primo sostituito in una partita contro il Manchester United, dove aveva segnato una volta e creato un assist. "Mi sentivo a mio agio e giocavo davvero bene. E io sono stato il primo sostituto. Quando l'ho visto, non potevo crederci".

Ha raccontato di aver cercato di sistemare la sua relazione con Xavi, senza alcun risultato. "Ho cercato di rimediare, ho avuto diverse conversazioni con lui, ma ho visto che queste non facevano alcuna differenza. Aveva il suo modo di pensare". Al contrario, ha solo cose positive da dire sull'attuale allenatore Hansi Flick: "È una persona che si preoccupa di tutti i giocatori, di quelli con cui gioca e di quelli con cui non gioca".

In questa stagione con Flick, Raphinha ha giocato il doppio dei minuti in più rispetto alla scorsa stagione con Xavi, ha segnato 31 gol e fornito 25 assist, rendendolo uno dei potenziali candidati al Pallone d'Oro. Farà la differenza stasera contro l'Inter?