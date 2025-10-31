Rapporto: Amazon cancella l'MMO Il Signore degli Anelli

Sembra che Amazon abbia cancellato il suo MMO Il Signore degli Anelli a seguito di enormi licenziamenti nella sua divisione giochi. La perdita di posti di lavoro ha colpito migliaia di persone e abbiamo già assistito a chiusure come la fine del Nuovo Mondo.

Quando Rock Paper Shotgun è stata catturata, l'ingegnere di gioco senior Ashleigh Amrine ha annunciato di aver perso il lavoro su LinkedIn. Oltre a questa sfortunata notizia, ha condiviso un aggiornamento che sicuramente sconvolgerà i fan del Signore degli Anelli che volevano un'altra possibilità di esplorare la Terra di Mezzo.

"Questa mattina ho partecipato ai licenziamenti di Amazon Games, insieme ai miei colleghi incredibilmente talentuosi di New World e al nostro neonato gioco Il Signore degli Anelli (vi sarebbe piaciuto molto)", ha detto. "È sempre difficile vedere una squadra così forte passare attraverso qualcosa del genere. Ho avuto la fortuna di lavorare con alcuni degli sviluppatori più abili, creativi e gentili che abbia mai incontrato qui".

Questo è in realtà il secondo MMO del Signore degli Anelli che Amazon ha cancellato. Il primo è stato realizzato in collaborazione con l'azienda cinese Leyou nel 2019 prima che i lavori venissero interrotti nel 2021. Quest'ultima impresa faceva parte di un accordo con Embracer ed è stata annunciata nel 2023.