Rapporto: il gioco Black Panther di EA è stato cancellato perché ha trascorso troppo tempo in pre-produzione

HQ

La scorsa settimana, EA ha lanciato l'ascia sul gioco Black Panther di Cliffhanger Studios. Anche lo studio è stato chiuso come parte di questa cancellazione, e questa decisione ovviamente è stata un grande shock anche per quelli di Cliffhanger.

Secondo un rapporto di Jason Schreier di Bloomberg, Cliffhanger aveva assunto attivamente per il gioco Black Panther poco prima della chiusura. Secondo quanto riferito, alcuni sviluppatori avevano trascorso solo mesi o settimane a lavorare sul gioco.

Per quanto riguarda il motivo della cancellazione, Schreier cita le frustrazioni di EA. In particolare, i dirigenti non capivano perché il gioco fosse ancora in pre-produzione dopo quattro anni di sviluppo. I lavori sono iniziati nel 2021, ma solo dopo il suo annuncio il numero di dipendenti di Cliffhanger ha iniziato ad aumentare.

Tuttavia, EA continua a costruire i suoi piani con i giochi Marvel, affermando che tre sono attualmente in fase di sviluppo, incluso il titolo Iron Man di Motive.