Rapporto: PlayStation non considera più il lancio di giochi single-player su PC una priorità

Se sei un giocatore solo PC che ama ancora dondolarsi per le strade di New York come Spider-Man, o combattere contro gli dei norreni nei panni di Kratos, allora potremmo avere qualche notizia sfortunata. Sembra che Sony stia valutando di ridurre le sue uscite single-player su PC, al punto che forse non vedremo più titoli importanti arrivare sulla piattaforma.

Come abbiamo riportato alla fine della scorsa settimana, Jason Schreier di Bloomberg pensa che le esclusive Sony su PC potrebbero presto diventare una tendenza del passato. Parlando nel podcast Triple Click, ha detto: "Penso che la sensazione che sto avendo sia che si stiano ritirando dal mettere le loro cose esclusive per console, come quelle tradizionali single-player, su PC."

Schreier ha aggiunto che non si stupirebbe se il prossimo Marvel's Wolverine non uscisse mai su PC. Anche il leaker NateTheHate ha espresso un sentimento simile, affermando: "La decisione di allontanarsi dal supporto al PC è stata presa l'anno scorso. Naturalmente, alcuni potrebbero ancora essere rilasciati (a seconda di quanto siano avanzati i porting), ma non sembra più essere una priorità per Sony in futuro."

I titoli live-service continueranno a essere lanciati su PC, così Sony potrà raggiungere il maggior numero possibile di giocatori, ma per le esperienze single-player premiate, sembra che presto dovrai possedere una PS5 per avere la possibilità di giocarci.