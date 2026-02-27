Rapporto: Ubisoft è estremamente entusiasmata internamente per Assassin's Creed Hexe

HQ

Al momento, sappiamo che Ubisoft sta lavorando su diversi grandi progetti nei suoi franchise chiave, ma per Assassin's Creed, il gioco che sembra più vicino all'uscita è Assassin's Creed Codename Hexe. Un gioco che riporta Assassin's Creed alle sue origini in certi modi, e cerca di esplorare strade completamente nuove in altri.

A quanto pare, lo sviluppo del gioco sta andando bene. Davvero bene, se si deve credere alle ultime notizie di Tom Henderson di Insider Gaming. Alcuni giocatori sono diventati scettici riguardo al reportage di Henderson su Ubisoft, tuttavia lui ha chiaramente fonti solide all'interno dell'azienda. Nonostante ciò, vale sempre la pena prendere qualsiasi fonte non ufficiale con le pinze.

"Assassin's Creed Hexe è l'unico progetto su cui tutti in Ubisoft vogliono lavorare per quanto sta andando bene," Henderson ha scritto su Twitter/X. Questo si riferiva all'uscita del direttore creativo del gioco, che secondo Henderson potrebbe non avere l'impatto enorme che si potrebbe pensare.

Dovremo solo aspettare e vedere, ma ora che Assassin's Creed Shadows è alle spalle, forse è il momento di tirare fuori i nostri cristalli di roccia e iniziare a raccogliere acqua lunare mentre ci prepariamo a diventare streghe nel nuovo gioco di AC. Sarebbe bello anche solo ottenere una nuova immagine, così non dobbiamo continuare a usare questa immagine del logo.