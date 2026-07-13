Rapporto: Un piccolo team di Obsidian continuerà a lavorare su Avowed 2 nonostante la sua cancellazione

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Potrebbe esserci ancora speranza per Avowed 2, dato che sembra che un piccolo team di Obsidian continuerà a lavorare sul gioco, nonostante sia stato ufficialmente cancellato dietro le quinte. Sebbene non fosse un gioco ufficialmente annunciato, Avowed 2 si vociferava che Jason Schreier di Bloomberg fosse in fase di sviluppo, che disse che era stato cancellato affinché Obsidian potesse lavorare su un nuovo gioco di Fallout.

Ora, Schreier è tornato con informazioni fresche tramite il suo canale YouTube (grazie, ResetEra), dove dice che un piccolo team di Obsidian continuerà a lavorare su Avowed 2, nonostante Xbox abbia cancellato il progetto. Mentre si lavora a Fallout, Schreier crede che Obsidian cercherà di proporre Avowed 2 da rilasciare, dando così allo studio un po' di output.

"In realtà era più avanti di quanto la maggior parte delle persone penserebbe per un sequel di un gioco uscito l'anno scorso. Quindi penso che la loro speranza sia che forse lo portino così vicino alla fine che Xbox lo guardi e dica 'Ok, puoi finire e rilasciare, non costerà molto di più finirlo'," ha detto Schreier.

Se Avowed 2 è piuttosto avanti nel suo sviluppo, sarebbe un peccato non vedere mai cosa sarebbe potuto diventare il progetto. Il primo gioco era un solido RPG che non è riuscito a trovare il suo pubblico, ma un sequel potrebbe rimediare con un'esperienza più rifinita rispetto al primo. Sono tutte speculazioni, ed è possibile che Xbox neghi a Obsidian la possibilità di rilasciare il gioco, indipendentemente da quanto Avowed 2 sia vicino o meno all'uscita.