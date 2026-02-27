Rapporto: Wildlight Entertainment aveva in programma una storia per giocatore singolo Highguard

HQ

Se oggi qualcosa dovrà avere successo, ovviamente dovrà essere una saga. Probabilmente vale la pena prepararsi in anticipo, davvero, che è proprio quello che gli sviluppatori di Wildlight Entertainment avrebbero fatto prima dell'uscita di Highguard. Ovviamente, non si aspettavano che le cose andassero come sono andate, con i finanziamenti ritirati e la maggior parte del team licenziata poche settimane dopo il lancio.

Secondo un nuovo rapporto di Jason Schreier di Bloomberg, il team di Wildlight era "impaziente" di creare un gioco narrativo per giocatore singolo ambientato nel mondo di Highguard. È stato paragonato a come Titanfall abbia stupito tutti con il suo multiplayer, poi con il sequel ha introdotto anche una campagna single-player molto apprezzata.

Purtroppo, non fu così. Schreier dice che ora ci sono circa 20 persone che lavorano al gioco, mentre una volta c'era un team di 100 persone a Wildlight. Tencent, il finanziatore segreto del gioco, ha ritirato i finanziamenti perché Highguard non ha soddisfatto i parametri di fidelizzazione dei giocatori.

Ci sono stati molteplici fattori che hanno portato al declino di Highguard, ma sembra che il messaggio principale che i giocatori porteranno a trarre sia che, ancora una volta, le nuove uscite live-service non stanno soddisfacendo le richieste incredibilmente alte di un mercato saturo.