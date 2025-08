Rare festeggia il suo 40° anniversario con un'immagine celebrativa

HQ

Francamente, non è stato un anno molto facile per Rare. Lo sviluppatore è stato colpito dai recenti licenziamenti e cancellazioni di Microsoft, una decisione che ha visto l'eliminazione di Everwild e la partenza del personale veterano. Per il momento, il futuro di Rare sembra molto dipendente dal continuo successo di Sea of Thieves, il che è un po' deludente considerando l'eredità epica che ha appena raggiunto il suo 40° anno di attività.

In una recente grafica condivisa sui social media, Rare segna il suo epico 40° anniversario, con l'immagine che presenta alcuni dei personaggi e delle creazioni più famose dello sviluppatore. Che si tratti di Banjo e Kazooie, Conker, Rash, vari Viva Pinata animali come un Fudgehog, Joanna Dark, l'elenco potrebbe continuare.

Per quanto riguarda il futuro di Rare e in particolare Sea of Thieves, lo sviluppatore ha recentemente ospitato uno streaming che ha esaminato le prossime due stagioni del gioco.