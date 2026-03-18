Reazione della Federazione Marocchina di Calcio al loro titolo AFCON: non intendevano "mettere in discussione le prestazioni delle squadre"

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La scioccante decisione della Corte d'Appello della CAF di annullare la finale AFCON 2025 due mesi fa e dichiarare il Marocco vincitore dopo aver squalificato il Senegal per aver lasciato il campo in segno di protesta contro una decisione arbitrale (anche se poi avessero vinto la partita) è stata accolta con soddisfazione dalla Federazione Reale Marocchina di Calcio, che ha dichiarato che il loro obiettivo era l'applicazione delle regole.

"L'appello va oltre la corrispondenza specifica. Si tratta dell'interpretazione delle disposizioni essenziali per la stabilità, la coerenza e la credibilità delle competizioni nel loro insieme, e non è intesa a 'rigiocare la partita' o a mettere in discussione le prestazioni delle squadre coinvolte", ha dichiarato la Federazione Marocchina di Calcio a testate come RMC Sport.

"Il nostro obiettivo non è mai stato mettere in difficoltà le prestazioni sportive, ma chiedere l'applicazione delle regole della competizione", ribadendo il nostro impegno per "la chiarezza del quadro competitivo e la stabilità del calcio africano."

La CAF ha basato la sua decisione sugli articoli 82 e 84 delle regole AFCON: "Se, per qualsiasi motivo, una squadra si ritira dalla competizione o non si presenta per una partita, o si rifiuta di giocare o lascia lo stadio prima della fine regolare della partita senza l'autorizzazione dell'arbitro, sarà considerata più libera e sarà eliminata definitivamente dalla competizione in corso."

Tuttavia, la decisione ha suscitato reazioni molto estreme da parte di chi è a favore e da parte contraria, con il Senegal che ha parlato di uno "scandalo" e ha avvertito che faranno appello alla Corte Arbitrale dello Sport. Si rifiuteranno anche di restituire la coppa o di restituire il bonus finché il CAS non deciderà la sua decisione, cosa che potrebbe richiedere mesi.