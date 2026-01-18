Reazioni dei leader i cui paesi sono stati prese di mira dai dazi legati alla Groenlandia di Trump

HQ

Sabato, Trump ha annunciato l'intenzione di imporre nuovi dazi su un gruppo di paesi europei, legando le misure alla sua richiesta che gli Stati Uniti possano acquistare la Groenlandia. Poco dopo, i leader di tutta Europa reagirono. Abbiamo raccolto queste reazioni e di seguito sono riportate le risposte degli otto leader europei i cui paesi sono stati direttamente colpiti dai dazi proposti.

Danimarca:

Questa è una notizia in evoluzione...

Svezia (Ulf Kristersson):

Non ci lasceremo ricattare. Solo Danimarca e Groenlandia decidono sulle questioni riguardanti Danimarca e Groenlandia. Difenderò sempre il mio paese e i nostri vicini alleati. Questa è una questione dell'UE che riguarda molti più paesi di quelli attualmente presi di mira. La Svezia sta ora avendo intensi discussioni con altri paesi dell'UE, Norvegia e Regno Unito per una risposta coordinata.

Norvegia (Jonas Gahr Støre):

Le minacce non hanno posto tra gli alleati. La posizione della Norvegia è ferma: la Groenlandia fa parte del Regno di Danimarca. La Norvegia sostiene pienamente la sovranità del Regno di Danimarca. Esiste un ampio consenso nella NATO sulla necessità di rafforzare la sicurezza nell'Artico, inclusa la Groenlandia.

Finlandia (Alexander Stubb):

Tra gli alleati, le questioni si risolvono meglio attraverso la discussione, non con la pressione.

Rafforzare la sicurezza artica insieme agli alleati è molto importante per la Finlandia. Questo è anche lo scopo dell'azione guidata dai danesi e coordinata dagli alleati in Groenlandia.

I paesi europei sono uniti. Sottolineiamo i principi di integrità territoriale e sovranità. Sosteniamo Danimarca e Groenlandia.

Il dialogo con gli Stati Uniti continua. I dazi comprometterebbero la relazione transatlantica e rischierebbero una pericolosa spirale discendente.

Francia (Emmanuel Macron):

La Francia è impegnata nella sovranità e indipendenza delle nazioni, in Europa e altrove. Questo guida le nostre scelte. Essa sostiene il nostro impegno verso le Nazioni Unite e verso la sua Carta.

È su questa base che sosteniamo, e continueremo a sostenere l'Ucraina, e che abbiamo costruito una coalizione di volontari per una pace robusta e duratura, per difendere questi principi e la nostra sicurezza.

È anche su questa base che abbiamo deciso di partecipare all'esercitazione organizzata dalla Danimarca in Groenlandia. Assumiamo pienamente questa decisione, perché la sicurezza nell'Artico e ai margini esterni della nostra Europa è in gioco.

Nessuna intimidazione o minaccia ci influenzerà—né in Ucraina, né in Groenlandia, né in nessun'altra parte del mondo quando ci troviamo di fronte a tali situazioni.

Le minacce tariffarie sono inaccettabili e non hanno posto in questo contesto. Gli europei risponderanno in modo unito e coordinato qualora saranno confermati. Faremo in modo che la sovranità europea venga rispettata.

È con questo spirito che interagirò con i nostri partner europei.

Germania:

Questa è una notizia in evoluzione...

Paesi Bassi:

Questa è una notizia in evoluzione...

Regno Unito (Keir Starmer):

La nostra posizione sulla Groenlandia è molto chiara: fa parte del Regno di Danimarca e il suo futuro è una questione per i groenlandesi e i danesi.

Abbiamo anche chiarito che le questioni di sicurezza artica per tutta la NATO e gli alleati dovrebbero fare di più insieme per affrontare la minaccia russa in diverse parti dell'Artico.

Applicare dazi doganali agli alleati per perseguire la sicurezza collettiva degli alleati della NATO è completamente sbagliato. Naturalmente porteremo avanti direttamente questa questione con l'amministrazione statunitense.