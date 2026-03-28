Rebecca Ferguson è aperta a tornare per altri Peaky Blinders

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Come parte del recente film Peaky Blinders: The Immortal Man, Rebecca Ferguson ha debuttato nella serie drammatica d'epoca nel ruolo del personaggio Kaulo, un viaggiatore rom considerato la sorella gemella di Zelda, madre del figlio di Tommy Shelby, Duke (interpretato da Barry Keoghan).

Con Ferguson che è un nome così importante nel cinema e nella TV moderni, vi chiederete se vedremo mai l'attrice tornare nel mondo di Peaky Blinders nel ruolo di Kaulo? La buona notizia è che Ferguson non si è espressa direttamente contro un ritorno, ma allo stesso tempo non sembra troppo disperata di rientrare nel mondo della serie drammatica.

Parlando con RadioTimes, Ferguson ha dichiarato: "Non dico mai di no. Penso che Kaulo sia stato così essenziale per questo film, ma non sempre penso che un personaggio debba avere una continuazione; possiamo accontentarci di non essere soddisfatti."

Quindi, c'è una possibilità. Non che siamo troppo desiderosi di altri Peaky Blinders, costruito sulle basi de The Immortal Man, dato che il film non ha raggiunto la qualità della serie, come abbiamo menzionato nella nostra recensione dedicata.

Hai già visto Peaky Blinders: The Immortal Man ?