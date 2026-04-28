Rebel Wolves svela la durata stimata di gioco The Blood of Dawnwalker

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L'attesissimo RPG dark fantasy vampirico di Rebel Wolves ha appena ricevuto una data di uscita, poiché è ora ufficiale che The Blood of Dawnwalker uscirà il 3 settembre 2026, e con questo noi di Gamereactor possiamo mostrarvi la nostra copertura speciale della visita ai loro uffici a Varsavia, inclusi le nostre nuove impressioni, l'anteprima video e tre diverse interviste con i suoi sviluppatori. Ma oltre a questo, abbiamo anche partecipato a una sessione di domande e risposte con il game director Konrad Tomaszkiewicz, in cui ha condiviso ancora più approfondimenti.

Una delle domande prevedibili dei nostri colleghi dei media (e tra le più ricorrenti nella comunità) non ci è voluta molto: qual è la durata approssimativa di gioco di The Blood of Dawnwalker ?

"È curioso, perché quando abbiamo iniziato a lavorare", ricordava Tomaszkiewicz, "lo abbiamo pianificato per 40 ore. Al momento, la media è intorno alle 50 ore, ma dipende dal livello di difficoltà che giochi, da quanto sei esigente, da quanto esplori e da quanto migliori l'equipaggiamento e così via".

E poi concluse:

"Ultimamente, alcune persone della nostra squadra hanno finito la partita... E ci sono grandi differenze tra loro. Va da 50 ore a circa 70"

Ecco fatto. Con il design del gioco open world strettamente scriptato ma incredibilmente variabile che abbiamo visto durante la nostra visita, è naturale che la sua portata non raggiunga le tre cifre, cosa che in realtà celebriamo finché non riusciamo a valutare la coerenza complessiva del gioco completo in estate.