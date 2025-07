Remco Evenepoel, terzo al Tour de France, abbandona la corsa dopo tre giorni di bad day

HQ

Il vincitore del Tour de France 2025 sembra deciso: dopo la tappa 14 di sabato, Tadej Pogacar ha mantenuto la maglia gialla e ha aumentato la distanza sul suo principale inseguitore, Jonas Vingegaard. Lo sloveno e il danese hanno avuto un'entusiasmante rivalità negli ultimi anni, ma sembra sempre più evidente che Vingegaard non sia all'altezza del dominio di Pogacar, che conquisterà il suo quarto Tour de France.

L'unico che alcuni avrebbero potuto pensare avrebbe sfidato Pogacar o Vingegaard è stato Remco Evenepoel, due volte campione del mondo, medaglia d'oro a Parigi e vincitore della Vuelta 2022, oltre a due tappe al Tour de France. Il belga eccelle nelle prove a cronometro, vincendo la prima cronometro del Tour quest'anno, e si è piazzato terzo nella classifica generale. Ma dopo due tappe con risultati deludenti, ha deciso di gettare la sacca.

È successo durante la salita al Col du Tourmalet. A 99 km dall'arrivo, è sceso dalla bici, ha consegnato la sua bottiglia a un bambino che guardava la gara ed è salito sull'auto della sua squadra. "Ieri è stato brutto, oggi è stato peggio", ha detto venerdì. Almeno prima del suo ritiro, non ci si aspettava che prendesse parte alla Vuelta a España di quest'anno, gara che ha vinto nel 2022, e alcuni rapporti (via AS) dicono che non rispetterà il suo attuale contratto con la sua squadra Soudal.