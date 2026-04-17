Replaced Gli sviluppatori parlano dopo essere stati definiti "avventure basate sull'IA"

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Con l'IA che oggi è un enorme deterrente per molti giocatori, un gioco definito "avventura basata sull'IA" potrebbe far credere a qualcuno che includa l'IA in più della semplice storia. Replaced è un gioco che contiene IA, ma solo nella lore del suo mondo, piuttosto che nella sua arte, programmazione o altro.

Tuttavia, con un recente post IGN ora cancellato della sua recensione che definisce il gioco un'"avventura basata sull'IA", gli sviluppatori dietro Replaced hanno dovuto intervenire per spiegare. "Questo gioco non usa alcuna IA Generativa. Quello a cui si riferisce IGN è la storia che parla dell'IA in un'America alternativa degli anni '80. È 100% fatto a mano dagli umani," ha chiarito l'account ufficiale Replaced, rispondendo a un commento sul post cancellato che definisce il gioco una schifezza dell'IA.

Poiché l'IA continua a essere un argomento molto discusso al giorno d'oggi, generando accesi dibattiti ogni volta che viene trovato un accenno di essa, può seriamente danneggiare la reputazione di un gioco se si ritiene sia stata utilizzata un'IA generativa. Probabilmente è meglio non definire qualcosa "basato sull'IA", anche se nella storia include riferimenti alla tecnologia. Considerando che Replaced è un gioco di uno studio più piccolo, speriamo che non ci siano stati danni causati da questo errore di etichettatura in una recensione. Ci piacerebbe vedere il gioco ricevere l'attenzione che merita, dato che ci è piaciuto molto nella nostra recensione.