Report: "Le vibrazioni non sono mai state peggiori" presso Marathon sviluppatore Bungie

Un nuovo rapporto ha alzato il sipario sulla situazione attuale di Marathon e dello sviluppatore originale di Halo Bungie, mostrando che lo studio è molto preoccupato per il lancio del gioco e il morale è a un punto basso per molti che lavorano lì.

Questo viene da Paul Tassi di Forbes, e segue l'ammissione di Bungie dell'uso di arte rubata in Marathon. A quanto pare, questa è la quarta volta che Bungie viene giudicata colpevole di tale azione in cinque anni, il che non aiuta esattamente il sentimento dei fan.

Secondo il rapporto di Forbes, "le vibrazioni non sono mai state peggiori" in casa Bungie, con il morale in "caduta libera". A quanto pare sono state apportate alcune modifiche al piano di marketing, ma rimane molta ansia per l'imminente lancio del gioco a settembre.

"Tutti hanno le stesse preoccupazioni su ciò che accadrà a Bungie come studio seMarathon bombarda, cosa che non possono assolutamente permettersi", si legge nel rapporto. Sembra che ci siano timori reali che Sony possa avere un altro Concord tra le mani, ma dovremo vedere se Sony si fermerà o spingerà Marathon indietro per cercare di evitare che ciò accada.

L'uscita di Marathon è attualmente prevista per il 23 settembre 2025 per PC, PS5 e Xbox Series X/S.