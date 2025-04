Report: Vinícius Jr. firmerà un nuovo contratto con il Real Madrid almeno fino al 2029

HQ

Ci sono state molte voci sul futuro di Vinícius Jr. al Real Madrid. Sebbene il brasiliano abbia un contratto fino al 2027, è stato riferito che l'Arabia Saudita ha fatto un'offerta record per il giocatore.

Tuttavia, secondo la stazione radio spagnola SER, Vinícius non se ne andrà e ha deciso che rimarrà al Real Madrid. È in preparazione un nuovo contratto, per circa altri due o tre anni, il che significa che Vinícius rimarrà al Real Madrid almeno fino al 2029, anno in cui compirà 29 anni. Hanno anche detto che Vinícius ha sempre voluto rimanere al Real Madrid, dove ha già vinto tre Ligas, due Champions League e una Copa del Rey.

Vinícius Jr. è arrivato al Real Madrid nel 2018, poco dopo che Cristiano Ronaldo ha lasciato il club. Ci è voluto un po' prima che lasciasse il segno, ma è diventato indispensabile per la squadra, ed è stato nominato The Best dalla FIFA l'anno scorso e secondo nella corsa al Pallone d'Oro. Un film documentario Netflix sulla sua vita è uscito il 15 maggio.