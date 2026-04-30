Resident Evil Requiem produttore pensa che Switch 2 abbia aiutato i nuovi fan nel loro universo horror

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Oggi sappiamo che Resident Evil Requiem è stato un enorme successo per Capcom, a giudicare da tutto, dalle recensioni entusiastiche ai giocatori soddisfatti e alle vendite solide. Ora è rapidamente sulla strada per superare i titoli più venduti della serie e, con i DLC in arrivo, probabilmente possiamo aspettarci una seconda ondata di vendite più avanti quest'anno.

Ma in passato i buoni giochi hanno venduto male, quindi cosa ha spinto gli acquirenti a puntare su questo questa volta? Il produttore del gioco, Masato Kumazawa, condivide la sua teoria sull'argomento in un'intervista a Denfaminicogamer (tradotta tramite Google Translate):

"Penso che fosse un grande vantaggio poterlo offrire in formato portatile, che lo rendeva facilmente accessibile a chi non possedeva una PlayStation 5 o un PC ad alte prestazioni."

A Kumazawa è stata posta una domanda di approfondimento su se ritiene che la versione Switch 2 abbia aiutato le persone a scoprire il gioco, a cui ha risposto:

"Più o meno nello stesso periodo in cui è uscito questo gioco, abbiamo anche lanciato le versioni Switch 2 di Resident Evil 7 e Resident Evil Village, e sembra che parecchie persone abbiano iniziato giocando a Resident Evil 7 e poi siano passate all'ultimo capitolo, Requiem.

È meraviglioso vedere che persone interessate al gioco ma non avevano modo di giocarlo siano entrate nel mondo di Resident Evil grazie alla versione Switch 2."

L'edizione Switch 2 di Requiem è piuttosto di fascia alta e sicuramente una buona opzione per chi vuole giocare in movimento o non ha un formato più potente, e abbiamo in realtà una recensione dedicata a questa versione che potete leggere qui.