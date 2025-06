Resident Evil Requiem sarà giocabile sia in terza persona che in prima persona

HQ

Capcom ci ha davvero fatto indovinare durante Summer Game Fest quando inizialmente hanno offerto solo un vago annuncio "Resident Evil 9 sta arrivando" dal produttore della serie, poi, alla fine dello show, ci hanno totalmente sbalordito con il trailer super atmosferico di quello che sarà il prossimo capitolo della saga horror: Resident Evil Requiem.

Proprio come con Resident Evil VII e Village, sembrava che il gioco sarebbe stato ancora una volta giocato interamente da una prospettiva in prima persona. Qualcosa di cui molti di noi vecchi fan di RE non sono necessariamente entusiasti. Ma per fortuna, Capcom ha ora confermato che sarai in grado di cambiare prospettiva in qualsiasi momento.

Secondo IGN, il direttore del gioco Koshi Nakanishi ha dichiarato quanto segue:

"Il gioco rimarrà fedele al nucleo del survival horror, ma evidenzierà una sorta di brivido nell'azione - e sento che questi due elementi vengono evidenziati ogni volta che si scambiano le prospettive. Per l'esplorazione e il terrore, la prima persona è la strada da percorrere, ma per gli incontri con i mostri, la terza persona sembra più vivace"

Questo è qualcosa che IGN stesso ha avuto modo di provare quando ha testato un breve segmento del gioco.

"Puoi cambiare prospettiva in qualsiasi momento. Quando ho giocato alla demo ho fatto test approfonditi in modalità in terza persona, anche mentre scappavo dal nuovo mostro di Requiem. In terza persona ho scoperto che la tensione di nascondersi e scappare è ancora lì, ma il fattore paura è stato sostituito in qualche modo con una sensazione più simile all'azione. In terza persona, scappare dal mostro sembrava un po' più tattico rispetto al survival-horror, anche se, dato l'arsenale limitato di Grace, non era meno stressante"

Questo suona senza dubbio in modo fantastico e, si spera, soddisferà sia i vecchi che i nuovi fan della serie, oltre a permetterti di giocare esattamente come preferisci.

Giocherai Resident Evil Requiem in prima o terza persona?