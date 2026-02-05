Resostanza: Metroid Prime 4 è un milione di copie vendute

HQ

L'altro giorno, Nintendo ha pubblicato il suo rapporto trimestrale per il periodo ottobre-dicembre e ha presentato dati aggiornati sulle vendite sia per i giochi che per l'hardware. Qualcosa a cui molte persone hanno reagito, però, è stata la misteriosa assenza di Metroid Prime 4: Beyond, che alcuni hanno interpretato come insoddisfazione di Nintendo per i risultati.

Indipendentemente dal motivo per cui le vendite del gioco non sono state rivelate, sembra comunque che sia partito bene. Il fondatore di Game File, Stephen Totilo, scrive tramite Bluesky che entrambe le versioni del gioco (Switch e Switch 2) insieme hanno reso l'ultima avventura di Samus un milione di vendite.

È indubbiamente strano che le figure mancassero, ed è ragionevole supporre che siano più basse di quanto Nintendo sperasse, ma la serie Metroid non è mai stata un grande successo di vendite, e il gioco con le migliori prestazioni finora è Metroid Dread del 2021. Il fatto che Metroid Prime 4: Beyond abbia venduto un milione di copie in meno di un mese indica comunque che l'interesse persiste nonostante le recensioni contrastanti, e si spera che questo significhi che non abbiamo visto l'ultima volta di Samus nelle sue avventure.