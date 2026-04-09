Rhythm Paradise Groove ha una data di uscita all'inizio dell'estate per Nintendo Switch

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Rhythm Paradise Groove, il prossimo gioco esclusivo Nintendo Switch in lista quest'anno, ha ricevuto una data di uscita: uscirà il 2 luglio. Nintendo lo ha confermato sull'app Nintendo Today e, pochi minuti dopo, ha pubblicato il consueto annuncio su Twitter, accompagnato non da un trailer, ma da un clip che mostrava uno dei tanti mini-giochi basati sul ritmo.

La serie Rhythm Paradise (in Europa), Rhythm Heaven (in Nord America) è nota per il suo senso dell'umorismo stravagante, simile al WarioWare, ma con minigiochi più lunghi basati sul ritmo. Questo sarà il primo capitolo della serie dopo Rhythm Paradise Megamix, uscito su 3DS nel 2016, e potrebbe essere uno degli ultimi giochi first party Nintendo a uscire sia su Switch che su Switch 2.

Rhythm Paradise Groove riempie il calendario delle uscite per Nintendo quest'estate: dopo Tomodachi Life la prossima settimana, Yoshi and the Mysterious Book uscirà il 22 maggio, mentre Rhythm Paradise Groove uscirà il 2 luglio. Si prevede che giochi come Fire Emblem: Fortune's Weave o Splatoon Raiders possano anch'essi uscire la prossima estate... insieme a una presunta partita di Star Fox.