Risultati della prima giornata di Conference League 2025/26
La competizione UEFA di terzo livello è iniziata giovedì 2 ottobre.
La UEFA Conference League è iniziata giovedì 2 ottobre, la prima delle sei giornate della fase di campionato, che durerà fino a dicembre. Questa giovane competizione è stata un po' annacquata l'anno scorso data la presenza del Chelsea, un gigante europeo, recente vincitore della Champions League, che ha prevedibilmente battuto tutti i rivali, compresa la finale contro il Real Betis.
Quest'anno, senza un chiaro favorito tra i club, molti dei quali provenienti dall'Europa settentrionale e orientale e dai paesi dei Balcani, la competizione è aperta alle sorprese. Questi i risultati della prima giornata:
Risultati UEFA Conference League del 2 ottobre
- KuPS 1 - 1 Drita
- Lech Poznan 4 - 1 Rapid Vienna
- Zrinjski 5 - 0 Lincoln Red Imps
- Omonaia 0 - 1 Mainz
- Rayo Vallecano 2 - 0 Shkendija
- Jagiellonia 1 - 0 Hamrun
- Noah 1 - 0 Rijeka
- Dinamo Kiyv 0 - 2 Crystal Palace
- Losanna 3 - 0 Breioablik
- Sparta Praga 4 - 1 Shamrock Rovers
- Rakow Czestochowa 2 - 0 Universitatea Craiova
- Shelbourne 0 - 0 Hacken
- Fiorentina 2 - 0 Sigma
- Celje 3 - 1 AEK Atene
- Legia Varsavia 0 - 1 Samsunspor
- AEK Larnaca 4 - 0 AZ Alkmaar
- Aberdeen 2 - 3 Shakhtar Donetsk
- Slovan Bratislava 1 - 2 Strasburgo