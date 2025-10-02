Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Risultati della prima giornata di Conference League 2025/26

La competizione UEFA di terzo livello è iniziata giovedì 2 ottobre.

HQ

La UEFA Conference League è iniziata giovedì 2 ottobre, la prima delle sei giornate della fase di campionato, che durerà fino a dicembre. Questa giovane competizione è stata un po' annacquata l'anno scorso data la presenza del Chelsea, un gigante europeo, recente vincitore della Champions League, che ha prevedibilmente battuto tutti i rivali, compresa la finale contro il Real Betis.

Quest'anno, senza un chiaro favorito tra i club, molti dei quali provenienti dall'Europa settentrionale e orientale e dai paesi dei Balcani, la competizione è aperta alle sorprese. Questi i risultati della prima giornata:

Risultati UEFA Conference League del 2 ottobre


  • KuPS 1 - 1 Drita

  • Lech Poznan 4 - 1 Rapid Vienna

  • Zrinjski 5 - 0 Lincoln Red Imps

  • Omonaia 0 - 1 Mainz

  • Rayo Vallecano 2 - 0 Shkendija

  • Jagiellonia 1 - 0 Hamrun

  • Noah 1 - 0 Rijeka

  • Dinamo Kiyv 0 - 2 Crystal Palace

  • Losanna 3 - 0 Breioablik

  • Sparta Praga 4 - 1 Shamrock Rovers

  • Rakow Czestochowa 2 - 0 Universitatea Craiova

  • Shelbourne 0 - 0 Hacken

  • Fiorentina 2 - 0 Sigma

  • Celje 3 - 1 AEK Atene

  • Legia Varsavia 0 - 1 Samsunspor

  • AEK Larnaca 4 - 0 AZ Alkmaar

  • Aberdeen 2 - 3 Shakhtar Donetsk

  • Slovan Bratislava 1 - 2 Strasburgo

Risultati della prima giornata di Conference League 2025/26

This post is tagged as:

SportcalcioConference League


Caricamento del prossimo contenuto