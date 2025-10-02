Risultati della prima giornata di Conference League 2025/26

HQ

La UEFA Conference League è iniziata giovedì 2 ottobre, la prima delle sei giornate della fase di campionato, che durerà fino a dicembre. Questa giovane competizione è stata un po' annacquata l'anno scorso data la presenza del Chelsea, un gigante europeo, recente vincitore della Champions League, che ha prevedibilmente battuto tutti i rivali, compresa la finale contro il Real Betis.

Quest'anno, senza un chiaro favorito tra i club, molti dei quali provenienti dall'Europa settentrionale e orientale e dai paesi dei Balcani, la competizione è aperta alle sorprese. Questi i risultati della prima giornata:

Risultati UEFA Conference League del 2 ottobre